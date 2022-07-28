В Зеленодольске обнаружили тело мужчины, утонувшего после столкновения двух лодок накануне

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

28 июля в 12.40 в 150 метрах от острова Золотого Зеленодольского района водолазы обнаружили тело мужчины 1947 года рождения, утонувшего накануне после столкновения двух маломерных судов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Вечером 27 июля в районе острова столкнулись два маломерных судна — в результате люди оказались в воде, один мужчина утонул, его поиски велись до сегодняшнего дня.

Согласно предварительной информации, маломерное судно наскочило на сеть для ловли рыбы, из-за чего судоводитель потерял управление и столкнулся с другим маломерным судном, в котором находились двое рыбаков. Проводится проверка.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Также 27 июля вечером во время купания в озере Глубоком в Кировском районе Казани утонул парень 2001 года рождения. В МЧС предполагают, что молодого человека могли охватить судороги.



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Маргарита Головатенко