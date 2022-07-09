Целью стрелявшего в экс-премьера Японии изначально был другой человек

41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, напавший на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал нападение на другого человека. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационное агентство Kyodo.

Отмечается, что на допросе Ямагами признался, что планировал нападение на главу некой религиозной организации, но впоследствии решил убить Абэ, так как считал, что экс-премьер-министр страны имеет отношение к этой религиозной группе. Название организации не разглашается.

Кроме того, по словам задержанного, из-за этой организации его семья столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. «Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос», — сказал он.

Фото: kremlin.ru

Напомним, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ погиб после совершенного на него нападения. Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Утром, 8 июля, на бывшего премьер-министра было совершено нападение во время его уличного выступления в городе Нара. Полиция сообщила, что после ранения Абэ был в сознании, но в процессе транспортировки его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких». Он получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался бывший моряк Сил самообороны Японии.



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Максим Кокунин