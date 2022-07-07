Татарстанцев предупредили о грозе и порывистом ветре в пятницу

В Татарстане завтра ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Днем и вечером 8 июля на территории республики и в Казани местами ожидается гроза с кратковременными усилениями юго-восточного ветра до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане днем ожидается жаркая погода до +32 градусов.

Выходные на этой неделе прогнозируются жаркими, воздух прогреется до +27..+33 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели жаркая погода сохранится, дожди маловероятны. В дневное время ожидается от +26 до +31 градуса.

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Татьяна Леухина