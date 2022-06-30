В МЧС опровергли информацию о возгорании в казанском ТЦ «Кольцо»

Информация в казанских телеграм-каналах о возгорании в ТЦ «Кольцо» не соответствует действительности. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.



Пожара или иной нештатной ситуации, требующей реагирования подразделений МЧС, в ТЦ «Кольцо» нет. Подразделения МЧС в ТЦ «Кольцо» не выезжали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

28 июня сообщалось об эвакуации Московского районного суда Казани. К зданию райсуда были вызваны эксперты МВД, а также кинологи с собаками.

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Максим Кокунин