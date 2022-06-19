Путин примет участие в саммите БРИКС на следующей неделе

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет на следующе неделе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Глава государства поучаствует в нем в формате телемоста. Мероприятие состоится 23 и 24 июня.

Кроме того, президент встретится с выпускниками высших военных учебных заведений. 22 июня, в День памяти и скорби, российский лидер традиционно возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Фото: kremlin.ru

На днях Путин провел телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Они обсудили дальнейшее развитие военных и военно-технических связей между странами. Они пришли к выводу, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются.

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Дарья Акимова