Минобрнауки предложило ввести наказания за плохую учебу для студентов-целевиков

Минобрнауки предложило ввести санкции за неуспеваемость для студентов, обучающихся по целевой программе. Проект постановления появился на портале нормативных правовых актов.



В договор о целевом обучении могут включить требования к успеваемости студента. Они будут касаться дисциплин, модулей, практик, входящих в процесс обучения. По результатам не менее двух аттестаций заказчик (потенциальный работодатель) может принять решение о неуспеваемости студента.



Фото: realnoevremya.ru

Тогда он может расторгнуть договор или сократить меры материальной поддержки студента. При этом работодатель должен будет сначала помочь студенту повысить успеваемость, в том числе оплатив дополнительное обучение. Если же договор все равно окажется расторгнут, студент должен будет возместить стоимость обучения.



Ожидается, что постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 января 2029 года.



На этой неделе замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы страны исключены из Болонского образовательного процесса. Он подчеркивал, что отказ от Болонской системы образования не означает, что будет возврат к советскому подходу к обучению.



Татьяна Леухина