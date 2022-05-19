В Татарстане в два раза сократилось количество свалок вдоль железнодорожных путей

В Татарстане провели второй рейд по полосам отвода железнодорожных путей по санитарно-экологическому двухмесячнику. По итогам рейда было выявлено 32 места несанкционированного складирования отходов, это в два раза меньше, чем в ходе первого объезда (69 фактов нарушений), сообщает Минэкологии республики.



В ходе последнего рейда по маршруту «Казань — Высокая Гора — Восстание — Свияжск — Лаишево — Казань» на территории Высокогорского района Татарстана обнаружили пять свалок, в Зеленодольском районе — четыре, в Лаишевском — две. На территории Казани выявили 21 место несанкционированного складирования мусора: в Вахитовском и Приволжском, а еще в Советском районе — по четыре, в Авиастроительном и Ново-Савиновском — шесть, в Московском и Кировском — семь.

По выявленным фактам нарушения природоохранного законодательства главам администрации районов будут направлены письма для устранения правонарушения.

Маргарита Головатенко