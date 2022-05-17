В Альметьевске неизвестные нанесли ущерб почве на 4,4 млн рублей

В Альметьевске на территории одного из заводов предотвратили незаконные земельные работы. Нанесенный почве ущерб оценили в 4,4 млн рублей, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

По данным ведомства, неизвестные извлекали недействующую металлическую трубу, в результате чего был уничтожен плодородный слой почвы на площади 1,7 тысячи кв. м. Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы».



Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в районном отделе МВД России возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщили в Минэкологии Татарстана.

В прошлом месяце в поселке Торфяное Советского района Казани экологи обнаружили незаконную свалку. По данным Минэкологии, площадь захламленной территории составила 835 «квадратов», объем — 360 кубометров.

Диана Жиленкова