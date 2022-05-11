В ЦБ заявили, что кризис 2022 года — один из самых существенных вызовов для России с 90-х годов

Кризис текущего года является одним из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 90-х годов. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

По данным регулятора, меры, принимаемые правительством страны и ЦБ, будут поддерживать структурную трансформацию экономики и переход к новым равновесным трендам.

Согласно оценке Банка России, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине следующего года. К этому моменту сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, а также появятся заделы для локализации производств.

Фото: realnoevremya.ru

— По итогам 2023 г. темп прироста ВВП может сложиться в диапазоне (-3)–0%, при этом годовой прирост выпуска в IV квартале 2023 г. может составить 4,0–5,5%, — говорится в докладе Центробанка.

Напомним, 28 февраля, спустя несколько дней после начала спецоперации России на Украине, Банк России повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Свое решение регулятор объяснил кардинальной сменой внешних условий для российской экономики.

В апреле совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых. А в конце месяце ее понизили сразу на 3 процентных пункта, до 14%.

Диана Жиленкова