В Казани в понедельник произошло 125 ДТП

В Казани в понедельник, 25 апреля, произошло 125 ДТП, обошлось без пострадавших, сообщили в ГИБДД города.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали десть водителей в пьяном состоянии и еще двух водителей, у которых не было прав управления транспортом.

Пятерых граждан доставили в отдел полиции — их заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье в столице Татарстана произошло 94 ДТП, в трех из них пострадали люди. Случились наезд на пешехода и велосипедиста, а также столкновение.

Маргарита Головатенко