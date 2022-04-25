За сутки в столице Татарстана произошло 94 ДТП

Фото: Максим Платонов (архив)

В минувшее воскресенье в столице Татарстана произошло 94 ДТП. В трех из них есть пострадавшие. Так, случились наезд на пешехода и велосипедиста, а также столкновение, сообщили в ГИБДД Казани.

Также за сутки в городе задержали 13 водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Кроме того, у шести человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили трех горожан.

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу в Нижнекамске столкнулись четыре автомобиля. По данным Минздрава республики, в результате аварии пострадали пять человек. Один человек попал в реанимацию в тяжелом состоянии, еще двух пострадавших начали готовить к операции.



Диана Жиленкова