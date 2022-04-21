В Казани в среду произошло пять ДТП с пострадавшими
В Казани в среду, 20 апреля, произошло 171 ДТП, пять из которых с пострадавшими, сообщили в ГИБДД города.
В столице Татарстана случились три столкновения автомобилей, наезд на пешехода и падение пассажира в общественном транспорте.
Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали шестерых водителей в пьяном состоянии, у еще трех водителей не было прав управления транспортом. В отдел полиции доставили одного гражданина, которого заподозрили в совершении преступления.
В Казани за вторник, 19 апреля, произошло 182 ДТП, три из которых с пострадавшими. Случились два наезда на пешеходов и столкновение.
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