В Казани в среду произошло пять ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в среду, 20 апреля, произошло 171 ДТП, пять из которых с пострадавшими, сообщили в ГИБДД города.

В столице Татарстана случились три столкновения автомобилей, наезд на пешехода и падение пассажира в общественном транспорте.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали шестерых водителей в пьяном состоянии, у еще трех водителей не было прав управления транспортом. В отдел полиции доставили одного гражданина, которого заподозрили в совершении преступления.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани за вторник, 19 апреля, произошло 182 ДТП, три из которых с пострадавшими. Случились два наезда на пешеходов и столкновение.

Маргарита Головатенко