На строительство общеобразовательной организации в Тукаевском районе Татарстана выделят почти 70 млн рублей
На строительство общеобразовательной организации на 100 мест в селе Шильнебаш Тукаевского района Татарстана выделят 60,9 млн рублей. Такой тендер появился на портале госзакупок.
Заказчик — Главинвестстрой Татарстана. Источник финансирования — федеральный и республиканский бюджеты.
В перечень задач входят подготовительные и земляные работы, инженерная подготовка и защита территории, устройство фундаментов и оснований, внутренних санитарно-технических, электротехнических и трубопроводных систем. Также необходимо провести внутреннюю отделку, обеспечить отопление и т.д.
Работы необходимо завершить до 30 ноября 2023 года. Заявки на участие принимаются до 29 апреля, подрядчика определят 4 мая.
Также сегодня сообщалось, что Главинвестстрой республики объявил тендер на строительство дополнительного корпуса к зданию гимназии №18 в Приволжском районе Казани. На эти цели предусмотрели 220,4 млн рублей из бюджета Татарстана.
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