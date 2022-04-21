На строительство общеобразовательной организации в Тукаевском районе Татарстана выделят почти 70 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На строительство общеобразовательной организации на 100 мест в селе Шильнебаш Тукаевского района Татарстана выделят 60,9 млн рублей. Такой тендер появился на портале госзакупок.

Заказчик — Главинвестстрой Татарстана. Источник финансирования — федеральный и республиканский бюджеты.

В перечень задач входят подготовительные и земляные работы, инженерная подготовка и защита территории, устройство фундаментов и оснований, внутренних санитарно-технических, электротехнических и трубопроводных систем. Также необходимо провести внутреннюю отделку, обеспечить отопление и т.д.



Фото: Максим Платонов (архив)

Работы необходимо завершить до 30 ноября 2023 года. Заявки на участие принимаются до 29 апреля, подрядчика определят 4 мая.

Также сегодня сообщалось, что Главинвестстрой республики объявил тендер на строительство дополнительного корпуса к зданию гимназии №18 в Приволжском районе Казани. На эти цели предусмотрели 220,4 млн рублей из бюджета Татарстана.

Диана Жиленкова