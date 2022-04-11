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Страшная авария в Казани унесла жизни трех человек — видео

23:59, 11.04.2022
Страшная авария в Казани унесла жизни трех человек — видео
Фото: скриншот

В Казани в ночь на понедельник произошла смертельная авария — Lada врезалась в столб на улице Танковой. Погибли 19-летний водитель и 21-летняя пассажирка, еще один молодой человек скончался позже в больнице, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Еще одна девушка находится в реанимации. В ГИБДД сообщили, что молодой человек не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на бортовой камень левого края проезжей части, а после — на бортовой камень правого края. После этого машину отбросило на фонарный столб.

Татьяна Леухина
ПроисшествияБизнесТранспортАвто Татарстан

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