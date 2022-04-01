В Казани в четверг произошло 167 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

В Казани в четверг произошло 167 ДТП, из которых в трех пострадали люди, сообщает ГИБДД города.

Произошли наезд на велосипедиста и столкновение, в одном случае загорелся автомобиль.

Двух водителей задержали в пьяном состоянии, у еще восьми не было прав. В отделы полиции доставили семь граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани за 30 марта произошло 179 ДТП, два из которых с пострадавшими: случились два наезда на пешеходов.

Маргарита Головатенко