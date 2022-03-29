В Стамбуле стартовали переговоры тет-а-тет Мединского и Арахамии

Фото: Генконсульство РФ в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры тет-а-тет главы делегации России, помощника президента РФ Владимира Мединского и члена украинской делегации, главы парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давида Арахамии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что переговоры проходят в резиденции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Долмабахче.

Делегации России и Украины прибыли в Долмабахче сегодня утром. К ним обратился Эрдоган. По его словам, Турция рассчитывает, что данная встреча принесет пользу переговорному процессу. Обстановка на Украине глубоко огорчает турецкое государство, которое является соседом и другом обеих стран. Турецкий лидер также призвал установить режим прекращения огня.

Переговоры в Стамбуле — очередная очная встреча после серии обсуждений, которые проходили в видеоформате. Предыдущий очный раунд российско-украинских переговоров проходил 7 марта в Белоруссии, в Беловежской пуще.

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Дарья Акимова