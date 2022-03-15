Французские компании «Ашан», «Данон» и «Леруа Мерлен» останутся в России

Французские компании, среди которых «Ашан», «Данон», «Леруа Мерлен», «Декатлон», продолжают работать в России. Правительство страны не рекомендовало покинуть рынок, заявил глава Союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безье.

В общей сложности на производствах французских компаний в России работают около 160 тысяч человек.

— Они должны питаться, получать зарплату. Наша ответственность как работодателя — платить зарплату, что сейчас очень сложно из-за введения санкций по системе SWIFT, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала проведения спецоперации на Украине многие западные компании объявили о приостановке работы в России, среди них, например, The Coca-Cola Company, PepsiCo, McDonald's, Procter & Gamble и другие.



Сегодня глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство планирует до конца этой недели принять первый пакет мир для сохранения занятости граждан и поддержки компаний, перестраивающих свою работу.

Татьяна Леухина