В Казани охранник бара выстрелил в ногу посетителю, который рвался в закрытое заведение ночью

В одном из развлекательных заведений на улице Профсоюзной в Казани охранник выстрелил мужчине в ногу, когда тот вместе с товарищем пытался посетить уже закрытое в 23.40 заведение, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.



По предварительным данным, мужчины были пьяны. Они хотели попасть внутрь и повредили входную дверь заведения. Охранник выстрелил (по предварительной информации, из травматического пистолета) в воздух дважды, после чего — в ногу одному из хулиганов.

Сотрудники заведения в это время вызвали полицию, которая задержала злоумышленников. Ими оказались уроженец Тетюшского района и уроженец Бугульминского района РТ 1984 и 1985 годов рождения.

Полиция проводит проверку. Предмет, из которого стреляли, направили на экспертизу. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно в столице Татарстана задержали троих предполагаемых участников массовой драки, произошедшей на улице Восстания.

Маргарита Головатенко