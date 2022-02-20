За сутки в Казани произошло 200 ДТП

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 200 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случились несколько наездов на пешеходов и столкновений, а также наезд на стоящий автомобиль, сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувшую субботу в городе задержали 16 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде. Также у шести человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили пять горожан.

Фото: Максим Платонов

На этой неделе стало известно, что в республике под суд пойдет водитель КАМАЗа, который врезался в Audi на переправе, из-за чего обе машины упали в воду. Напомним, в результате ДТП скончался 60-летний водитель иномарки.

Диана Жиленкова