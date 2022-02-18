В Татарстане изъяли 227 партий мясопродуктов из-за несоответствий требованиям в 2021 году

В Татарстане в 2021 году Роспотребнадзор исследовал более 3 тысяч проб мясной продукции на соответствие гигиеническим нормативам по показателям безопасности и качества.



Удельный вес нестандартных проб составил 5,2% в 2021 году против 3,3% в 2020 году. Удельный вес мясной продукции, нестандартной по показателям качества, остался на уровне 2020 года — 7,1%. В двух пробах мясного сырья и полуфабрикатов выявили антибиотики.

Специалисты управления провели проверки в 508 организациях. В результате изъяли 227 партий мясопродуктов объемом более 1 тысячи кг в связи с несоответствием установленным требованиям, истекшим сроком годности, отсутствием товаросопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции, отсутствием маркировки на товаре.

По результатам проверок выдано девять предписаний о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда, наложено 49 административных штрафов на сумму 245 тысяч рублей.

За 9 месяцев 2021 года в Роспотребнадзоре Татарстана провели 610 проверок качества и безопасности молочной продукции на потребительском рынке.

Маргарита Головатенко