В 2021 году в Татарстане количество занятых в МСП увеличилось на 14,5%

Фото: Ринат Назметдинов

По итогам 2021 года в Татарстане количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом самозанятых составило 787 тысяч человек, что на 14,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в Министерстве экономики РТ.

Одна из причин роста показателей — реализация комплекса республиканских мер поддержки. Например, в прошлом году республиканским предпринимателям и самозанятым оказали поддержку на сумму более 3,5 млрд рублей. В текущем году на эти цели предусмотрели 4,5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что между правительством РТ и Корпорацией МСП было подписано соглашение о сотрудничестве в целях развития малого и среднего предпринимательства в республике. Также Татарстан стал одним из первых российских регионов, подключившихся к цифровой платформе МСП.РФ.



Диана Жиленкова