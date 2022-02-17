Минниханов: цифровая платформа поспособствует развитию предпринимательства в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Татарстан стал одним из первых регионов РФ, подключившихся к Цифровой платформе МСП.РФ. Для предпринимателей в республике доступно уже 18 мер поддержки, дополняющих 11 федеральных сервисов, сообщил сегодня в рамках круглого стола «Цифровая трансформация: где встречаются бизнес и государство» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.



У Корпорации МСП и Татарстана высокий уровень взаимодействия, и значительная роль отводится запущенной недавно Цифровой платформе, куда интегрируются в том числе региональные сервисы для предпринимателей. На портале МСП.РФ можно зарегистрировать свое дело, оценить состояние и получить рейтинг бизнеса, а еще подать заявки на привлечение финансирования сразу в несколько банков.

«Мы активно сотрудничаем с Корпорацией МСП. Уверен, что Цифровая платформа будет способствовать развитию предпринимательства в нашей республике. Мы в свою очередь ждем от представителей бизнеса обратной связи, чтобы сделать платформу более удобной и эффективной», — сказал президент РТ Рустам Минниханов.

Между правительством РТ и Корпорацией МСП было подписано соглашение о сотрудничестве в целях развития малого и среднего предпринимательства в республике. Один из пунктов документа предусматривает цифровизацию сервисов и услуг для предпринимателей. Главная цель — расширить охват бизнеса и самозанятых мерами господдержки.

По решению президента Татарстана на комплексное развитие цифровой инфраструктуры республики дополнительно выделено 1,6 млрд рублей. Выделение дополнительных средств связано с тем, что 2022 год в Татарстане объявлен Годом цифровизации.

Маргарита Головатенко