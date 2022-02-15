Транспортный вопрос в Бугульме планируют решить в этом году

Одна из самых актуальных проблем в Бугульминском районе Татарстана — приостановка деятельности единственного предприятия, которое осуществляло перевозку пассажиров по регулярным городским автобусным маршрутам, рассказал глава района Линар Закиров.



С проблемой район столкнулся осенью прошлого года. По словам Закирова, решить вопрос планируют в этом году.

Основная причина приостановки предприятия — на обновление и техническое обслуживание подвижного состава не было средств. Пока город обслуживает перевозчик пригородных маршрутов, но это временная мера и не выход из положения, подчеркнул глава района.

Он уверен — чтобы решить транспортный вопрос, нужно сохранить существующую маршрутную сеть для соблюдения графика и интервала движения, а городу предоставить порядка 20 автобусов. Помимо прочего, необходимы субсидии для компенсации выпадающих доходов транспортному предприятию. Закиров упомянул, что необходимо снять социальную напряженность среди населения.

В сентябре 2021 года в прокуратуру города поступили жалобы на работу общественного транспорта. Надзорный орган решил, что эксплуатация транспорта не безопасна и подал иск в суд на перевозчика. Было вынесено решение о приостановке деятельности — исполкому пришлось досрочно расторгнуть договор.

А в позапрошлом году в декабре в Бугульме максимально сократили количество автобусов на маршрутах. При этом техника стояла в гараже, а жители ждали транспорта по 2 часа.

Маргарита Головатенко