Новости общества

18:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челнах и Нижнекамске зафиксировали превышение концентрации фенола в воздухе

17:21, 10.02.2022
В Челнах и Нижнекамске зафиксировали превышение концентрации фенола в воздухе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах и Нижнекамске зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.

В Челнах пункты наблюдений №2 КДК КАМАЗа и №5 на пр. Яшлек, в районе д.53 зарегистрировали концентрацию фенола 0,02 мг/кубометр при норме 0,01 мг/кубометр.

скриншот

В Нижнекамске обнаружена концентрация фенола 0,021 мг/кубометр при норме 0,01 мг/кубометр станцией №21 на улице Лесной.

скриншот

7 февраля также было зафиксировано в Набережных Челнах и Нижнекамске превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола в воздухе. В Нижнекамске две станции зарегистрировали повышенные показатели, в Челнах — одна.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем