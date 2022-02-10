В Челнах и Нижнекамске зафиксировали превышение концентрации фенола в воздухе
В Набережных Челнах и Нижнекамске зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра РТ.
В Челнах пункты наблюдений №2 КДК КАМАЗа и №5 на пр. Яшлек, в районе д.53 зарегистрировали концентрацию фенола 0,02 мг/кубометр при норме 0,01 мг/кубометр.
В Нижнекамске обнаружена концентрация фенола 0,021 мг/кубометр при норме 0,01 мг/кубометр станцией №21 на улице Лесной.
7 февраля также было зафиксировано в Набережных Челнах и Нижнекамске превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола в воздухе. В Нижнекамске две станции зарегистрировали повышенные показатели, в Челнах — одна.
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