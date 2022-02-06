С улиц Казани за сутки вывезли более 15,7 тысяч тонн снега

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 15 765 тонн снега. Всего с начала зимнего сезона город избавили от 687 703 тонн снега.

Сегодня планируется вывезти снег с улиц Амирхана, Айдарова, Айдинова, Баумана, Бирюзовая, Братьев Батталовых, Васильченко, Вахитова, Гладилова, Губкина, Гудованцева, Девятаева, Декабристов. Уборка запланирована и на улицах Дружбы, Ершова, Заря, Ильича, Искра, Фатыха Карима, Кирпичникова, Космонавтов, Красикова, Кулахметова, Лаврентьева, Муштари, Новокремлевская, Павлюхина, Петербургская.

Снег сегодня вывезут и с казанских улиц Пионерская, Попова, Портовая, Профсоюзная, Саид-Галеева, Спартаковская, Толстого, Химиков, Клары Цеткин, Чернышевского, Чуйкова. Кроме того его уберут с Оренбургского и Сибирского трактов, Фермского шоссе, проспекта Ямашева и других участков улиц.

Фото: Максим Платонов

Всего сегодня уборкой улиц Казани от снега займутся 475 дорожных рабочих и 374 единицы специальной техники, сообщается на сайте мэрии Казани.



На субботнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов и городов республики организовать работу предприятий ЖКХ, а также следить за качеством работы по уборке снега и ликвидацией наледи с крыш домов.

