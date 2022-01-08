Кредиторы «Анкор банка» заявили требования в размере 6,6 млрд рублей

Фото: Евгений Калашников

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего по делу о банкротстве «Анкор Банка» назначена на 1 марта 2022 года. Об этом следует из сведений о ходе конкурсного производства.

Согласно документу, всего указано 776 кредиторов, а сумма установленных требований составляет 6,6 млрд рублей. Конкурсная масса составляет 1,1 млрд рублей.

Фото: Дарья Пинегина

«Анкор Банк» был признан банкротом в 2017 году. Лицензию у банка отозвали одновременно с «Татфондбанком» и «ИнтехБанком». По версии ЦБ, «Анкор банк» «размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов».



Диана Жиленкова