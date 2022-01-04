В Бугульме один человек погиб и троих спасли на пожаре в квартире
В Бугульме сегодня днем произошел пожар в квартире пятиэтажки. В результате погиб один человек, еще трех спасли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
В квартире на 4-м этаже загорелась мебель. Площадь горения составила 15 кв. метров. В горящей квартире пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Медики констатировали его смерть. Также пожарные вытащили из горящей квартиры трех человек и передали их врачам. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.
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