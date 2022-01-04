В Нижнекамске подростки устроили погром в торговой точке в ТЦ «Сезам»

В Нижнекамске полиция разыскивает двух подростков, которые накануне поздно вечером пытались совершить кражу в торговом центре «Сезам». Момент их нападения попал на камеры видеонаблюдения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Они сломали каркас торгового оборудования. Отпечатки уже сняли с места происшествия, заявление о разбое написано в правоохранительные органы, сообщает телеканал «НТР-24».

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