Путин дал поручения по обеспечению безопасности в угольной отрасли

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, состоявшегося месяц назад. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, например, необходимо внести в КоАП РФ изменения, предусматривающие наказания в виде приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев) и усиление ответственности работодателей за нарушение обязательств по коллективному договору. Речь идет об охране труда сотрудников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Фото: ako.ru

Ряд поручений необходимо выполнить до 1 января 2023 года.

В прошлом месяце на шахте «Листвяжная» произошла трагедия, в результате которой погибли более 50 человек — в их числе оказались и горноспасатели.

Диана Жиленкова