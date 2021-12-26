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В Бугульме торжественно открылся новогодний городок «Бугулькрафт»

05:30, 26.12.2021
В Бугульме торжественно открылся новогодний городок «Бугулькрафт»
Фото: bugulma.tatarstan.ru

На центральной площади Бугульмы в эту субботу состоялось торжественное открытие новогоднего городка «Бугулькрафт». Об этом сообщается на сайте Бугульминского муниципального района.

На открытии присутствовал глава Бугульминского района Линар Закиров, который поприветствовал гостей. В программу мероприятия вошли лазерное и неоновое шоу, выступления уличных театров и праздничный фейерверк.

Площадь была украшена декорациями в стилистике компьютерной игры Minecraft. На ней установили две метровые фигуры игровых персонажей и символа года тигра высотой 4,5 метра. Также открылся ледяной лабиринт, самый большой в Татарстане. Его длина составляет 80 метров.

Фото: bugulma.tatarstan.ru

В Нижнекамске в эту субботу открылся елочный городок в парке «Нефтехимиков». Гостей праздника угощали шашлыком и безалкогольным глинтвейном.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

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