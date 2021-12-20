В столице Башкирии зажгли елку из 100 автомобилей

Фото: пресс-служба администрации Уфы

В Октябрьском районе Уфы зажгли елку более чем из 100 автомобилей, сообщили в мэрии столицы Башкирии.



Машины выстроились в фигуру елки и включили фары с аварийными сигнализациями. Кроме водителей из Уфы, во флешмобе поучаствовали гости из Татарстана и Пермского края, Челябинской и Оренбургской областей.

Елку выстроили за два часа, сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Октябрьского района Уфы Леонид Ильин и отметил, что цель флешмоба — «придать Уфе новогоднее настроение».

В Кировском районе Казани в субботу, 18 декабря, открылся первый елочный городок.

Маргарита Головатенко