В Зеленодольске судят 19 обвиняемых в массовой драке

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

В Зеленодольском горсуде Татарстана огласили обвинение по делу о январской драке между местными группировками «Чайники» и «Карламарксовские». По версии МВД, в ней участвовало не меньше 45 человек, под суд пошли 19. Лишь один из подсудимых на первом заседании полностью признал вину в причастности к ОПГ и драке, сообщает журналист «Реального времени».



Всем подсудимым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением насилия, а также предметов, используемых в качестве оружия, в составе организованной группы. Таковыми предметами силовики считают металлические пруты, которыми били друг друга представители противоборствующих сторон.

Впрочем, по данным обвинения, в том побоище в ночь с 8 на 9 января 2021 года в центре Зеленодольска — у входа в кафе «GO/Блин» («Гоблин») — пострадали не только восемь обвиняемых и их неустановленные соратники из группировок. Досталось и двум случайным свидетелям драки.

О местах сбора активистов, общаке и обязательном футболе для членов ОПГ, а также позиции обвиняемых — в материале «Реального времени».