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На инвентаризацию мест захоронения на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани потратят 2,7 млн рублей

11:37, 13.12.2021
На инвентаризацию мест захоронения на Арском и Ново-Татарском кладбищах Казани потратят 2,7 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Казани проведут инвентаризации мест захоронения на кладбищах «Арское» и «Ново-Татарское». На эти цели потратят 2,7 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчик — МКУ «Управление по организации ритуальных услуг Казани». Подать заявку на участие в тендере можно до 20 декабря этого года, аукцион проведут на следующий день в электронной форме.

Подрядчику нужно оказать услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение. Согласно документам, услуги включают в себя сбор данных в процессе инвентаризации кладбищ и последующее наполнение используемой заказчиком ГИС «Регистрация захоронений», установленной на рабочем месте специалиста по учету захоронений.

Стоимость в 2,7 млн рублей рассчитана исходя из цены в 45 тыс. рублей за гектар (всего гектаров — 62,16). После заключения контракта услуги нужно предоставить до 31 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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