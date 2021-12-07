Бастрыкин: в Татарстане отмечен рост оправдательных приговоров

Сегодня председатель СКР Александр Бастрыкин подверг серьезной критике работу следователей Татарстана, отмечая рост оправдательных приговоров в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства без ссылки на конкретные данные о количестве судебных решений и примеры.



В то же время на сайте СК отмечается одна из причин оправдательных приговоров в Татарстане — признание малозначительным и не представляющим общественной опасности деяния фигуранта уголовного дела.

Впрочем самыми тревожными в СК считают показатели по количеству оправданных в Красноярском крае и Хакассии.

В целом по стране из 82 тысяч фигурантов уголовных дел, направленных в суд в текущем году, оправдано менее одного процента подсудимых. Большинство — по уголовным делам о преступлениях против личности, отметил Бастрыкин.

На оперативном совещании в формате видео-конференц-связи также обсудили предпосылки к вынесению решения о реабилитации на основании оправдательных вердиктов присяжных.