Греф: ключевая ставка в России недостаточно высокая для начала борьбы с инфляцией

Фото: Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф сегодня заявил, что ключевая ставка Центробанка России на данном этапе недостаточно высока и поэтому необходимость борьбы с инфляцией пока отсутствует. Возможно, ЦБ России продолжит повышать ставку. Об этом сообщил ТАСС.

Он сообщил, что сегодня ставка составляет 7,5%, в конце ноября она была 8,3%. Это невысоко, и весьма вероятно, что Центральный банк будет повышать ставку дальше.

По словам Грефа, сегодня невозможно предсказать размер дальнейшего роста ставки. Рост ключевой ставки также будет зависеть от того, как будет развиваться кривая инфляции. Также он добавил, что в 2022 году Центробанк начнет снижать ключевую ставку, если будет намечен тренд на снижение.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее глава Банка ВТБ Андрей Костин высказал мнение, что показатель инфляции в России может достичь 8%, но не дойдет до двузначных цифр. Также вырастут ставки по кредитам и по другим депозитам.



Дарья Акимова