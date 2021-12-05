Глава ВТБ считает, показатель инфляции в России не будет двузначным

Показатель инфляции в России может достичь 8%, но не дойдет до двузначных цифр, такое мнение в эфире телеканала «Россия-1" в программе «Москва. Кремль. Путин» выразил глава Банка ВТБ Андрей Костин.



«Если получим инфляцию в районе 8%, это может быть потолком. Не думаю, что мы доползем до двузначной цифры», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Костина, вырастут ставки по кредитам и по другим депозитам: «Деньги стали дороже, но, соответственно, и ставки по депозитам будут расти. Поэтому граждане, которые хранят деньги в банках, они тоже больше получат».

Фото: realnoevremya.ru

В России в период с 23 по 29 ноября текущего года инфляция составила 0,46%. А неделю назад этот показатель оказался на уровне 0,2%.

Маргарита Головатенко