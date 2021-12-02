Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах шахтеров

Глава РФ Владимир Путин выразил недовольство докладом главы Минтруда Антона Котякова о зарплатах шахтеров. По словам российского лидера, проведен недостаточно глубокий анализ.

В отчете Котякова была приведена структура начисления зарплат, а также сведения о проверках исполнения отраслевых соглашений. По словам докладчика, по итогам проверок было зафиксировано только одно нарушение, в результате чего был назначен штраф размером 300 тысяч рублей, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

«Не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворен вашим ответом», — подытожил президент России.

Сегодня Путин призвал жестко и по закону спрашивать с тех, кто пренебрегает безопасностью людей ради прибыли. В частности, речь шла о недавней трагедии на шахте «Листвяжная», в результате которой погибли более 50 человек.

Диана Жиленкова