Выжившему на шахте в Кузбассе помогают психологи

Выжившему при ЧП на шахте «Листвяжная» горноспасателю Александру Заковряшину оказывают помощь психологи. Об этом сообщил заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян. По словам медика, пострадавший достаточно активно рассказывает о случившемся:

— Он помнит все отрывками... он может путаться и во времени, и в пространстве, — сообщил Агаларян журналистам, добавив, что это может быть вызвано воздействием токсичных газов.

Заковряшин рассказывает о произошедшем, «но насколько это правда или неправда, не нам решать», отметил врач.

— Психологи уже общались, разговаривали, помощь оказывали, — добавил Агаларян.

Власти Кузбасса рассчитывают, что шахту «Листвяжная», где произошел выброс метана и погиб 51 человек, восстановят и она возобновит работу после ликвидации последствий ЧС и завершения поисковой операции. Об этом журналистам сообщил губернатор Сергей Цивилев.