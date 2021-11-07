На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,2 километра

Фото: ГУМЧС России по Сахалинской области

На курильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,2 километра. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,2 километра», — рассказали в управлении.

В ведомстве также добавили, что шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров. По данным МЧС, в Северо-Курильске (Парамушир) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения, по словам специалистов, нет.