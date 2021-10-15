В Перми детям не хватает мест в больнице: их размещают в коридоре

В Перми детей начали размещать в коридоре больницы из-за нехватки мест. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав региона.

О том, что дети в больнице №13 на улице Бушмакина в Перми лежат под капельницами в коридорах, рассказали в соцсети. В Минздраве это признали и объяснили, что мера вынужденная и она направлена на сохранение жизни и здоровья пациентов.



«Министерством здравоохранения принимаются все возможные меры (при растущей заболеваемости COVID-19 и поступлении в медучреждения большого количества инфицированных в тяжелой форме), чтобы оказывать помощь пациентам, в том числе за счет расширения площадей, в том числе коридорных, — приводит агентство сообщение ведомства.

Ранее в Минздраве Татарстана поддержали инициативу главы российского Минздрава Михаила Мурашко вывести на работу медиков, вышедших на пенсию за период пандемии коронавируса.



Ольга Шагиева