Жители Челнов предложили установить на месте долгостроя спортплощадку

Жители Набережных Челнов предложили разместить универсальную спортивную площадку на месте долгостроя в 46-м комплексе, сообщает chelny.biz.



Участок дома 46/03 передали в муниципальную собственность в этом году по решению суда. Пустующий участок планируют благоустроить — с жителями комплекса встретился глава администрации Автозаводского района Винер Харисов.

Некоторые жители высказывались за общественное пространство, другие были против, опасаясь возможных пьяных посиделок под окнами. Большинство жильцов выступили за универсальную спортивную площадку с покрытием из резиновой крошки для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В июне на строительство двух универсальных спортплощадок в Набережных Челнах направили более 11,3 млн рублей. Они расположатся в Пушкинском пролицее №78 и средней школе №43.

Сегодня мэру Казани Ильсуру Метшину представили концепции парков «Манзара» и «Спортивный», входящих в список 12 проектов, благоустройство которых запланировано в рамках стратегии развития прибрежных территорий реки.

Маргарита Головатенко