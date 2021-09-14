В АТП Татарстана заявили, что кондуктор не выкидывал детей из автобуса в Казани

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана опровергла сообщение о том, что кондуктор казанского автобуса №18 вышвырнул детей из автобуса. Служба безопасности МУП «ПАТП №2» провела проверку после появления поста в соцсетях.

Судя по данным видеокамер, в 21.16 ребята зашли в автобус на ост. «Пр. Победы». Кондуктор попросил оплатить проезд. Один мальчик сказал, что ему нет 7 лет, при этом у него не было при себе подтверждающих документов, второй протянул карту. Оплата по карте не прошла, поэтому кондуктор несколько раз пробовал провести оплату по карте.

Он попросил пассажира оплатить другим способом. По словам кондуктора, мальчик сказал, что наличных денег у него нет. Он решил объяснить мальчикам, что за проезд нужно платить, а бесплатно ездить нельзя. После этого кондуктор прошел в другую часть автобуса. Двое ребят доехали до конечной остановки «Переулок Дуслык» и в 21.39 вышли из автобуса. За проезд одного из них заплатила неравнодушная женщина, сообщили в АТП РТ.

На прошлой неделе в Ассоциации АТП РТ прокомментировали жалобу велосипедиста на водителя автобуса №74.

