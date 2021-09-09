В Ассоциации АТП РТ прокомментировали жалобу велосипедиста на водителя автобуса

Фото: Максим Платонов

В Ассоциации АТП РТ прокомментировали жалобу велосипедиста на водителя автобуса №74. Он заявил, что автобус его прижал, а затем резко затормозил.

По факту обращения на автотранспортном предприятие КПАП №7 была проведена проверка, сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. Была опубликована видеозапись с регистратора автобуса.

— Водитель автобуса, увидев велосипедиста, решил его объехать, взял влево, когда объехал перестроился обратно на автобусную полосу. Смотрим дальше видео: на автобусную полосу выезжает легковой автомобиль и тормозит. Для того чтобы не совершить ДТП, водитель автобуса вынужден был притормозить. Вины водителя автобуса в данном инциденте нет, у водителя автобуса не было никакого умысла причинить вред велосипедисту, — прокомментировал Темляков.



В начале месяца в ГИБДД передали информацию о водителе, подрезавшем автобус в Казани. В результате нарушений правил движения водителем автомобиля пострадала кондуктор, сообщили в Ассоциации АТП РТ.



Алексей Нечаев