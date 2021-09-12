В Подмосковье открыли участок велодороги Москва—Петербург
В подмосковном Дмитрове вдоль Канала имени Москвы открыли пилотный участок трассы для велосипедистов «Вело 1». Он станет частью веломаршрута Москва—Санкт-Петербург, общая протяженность которого составит более 1000 км.
«Мы видим огромный запрос на веломаршруты. Буквально в каждом городе велосипед или электрический самокат стали уже нормой жизни», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По Подмосковью пройдет 137 км велопути Москва—Санкт-Петербург. До конца года планируется обустроить 56 км дорожек маршрута, говорится в сообщении telegram-канала «Воробьев LIVE».
Напомним, в Казани при благоустройстве многих общественных пространств предусмотрели велосипедные дорожки. Это, с одной стороны, дало положительный отклик от населения, а с другой — усилило потребность в единой сети веломаршрутов. Всего первый этап развития велоинфраструктуры в Казани предусматривает расширение сети велодорожек в Казани с 12 до 75 км.
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