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В Казани за вчерашний день произошло четыре ДТП с пострадавшими

06:45, 26.08.2021
В Казани за вчерашний день произошло четыре ДТП с пострадавшими
Фото: realnoevremya.ru

В Казани за вчерашний день произошло четыре ДТП с пострадавшими — один наезд на пешехода и три столкновения. Еще 96 аварий привели к причинению материального ущерба, сообщает ГИБДД Казани.

Задержано восемь пьяных водителей и три водителя, не имеющих прав управления автомобилем. Кроме этого в отделы полиции доставили троих человек по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков пресечено 38 правонарушений.

В Татарстане 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» устроил смертельное ДТП через сутки после получения водительских прав.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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