В Казани за вчерашний день произошло четыре ДТП с пострадавшими

В Казани за вчерашний день произошло четыре ДТП с пострадавшими — один наезд на пешехода и три столкновения. Еще 96 аварий привели к причинению материального ущерба, сообщает ГИБДД Казани.

Задержано восемь пьяных водителей и три водителя, не имеющих прав управления автомобилем. Кроме этого в отделы полиции доставили троих человек по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков пресечено 38 правонарушений.

В Татарстане 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» устроил смертельное ДТП через сутки после получения водительских прав.



Ольга Плешкова