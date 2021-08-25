В мире от коронавируса сделали уже 5 млрд прививок

В мире сделали уже больше 5 млрд прививок от коронавируса. Около половины из этого числа приходится на Китай (1,96 млрд) и Индию (0,59 млрд).

Как пишет ТАСС, на утро 25 августа в мире сделано 5,002 млрд прививок от коронавируса. Пока определить точное количество людей, прошедших полный курс вакцинации, невозможно.

В государствах Мальта, Исландия, Португалия, ОАЭ и Сейшелы хотя бы один компонент вакцины получили 75% населения. В США хотя бы один компонент ввели 71% жителей в возрасте от 12 лет (более 200 млн американцев).

В России число людей, прошедших первый этап вакцинации, превысил 40 млн жителей — это 28% всего населения страны и 35% ее взрослых жителей.

На прошлой неделе Центр имени Гамалеи Минздрава России разработал вакцину от коронавируса «Спутник V», модернизировав ее специально под штамм «дельта». Директор учреждения Александр Гинцбург рассказал, что ученые уже подготовили заготовки для вакцины «Спутник V» на основе новых штаммов коронавируса.



Ольга Плешкова