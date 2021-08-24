В Казани выставили на продажу 3-этажный гостевой дом за 18 млн рублей

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В Казани выставили на продажу 3-этажный гостевой дом за 18 млн рублей. Продавец заявляет, что продает коттедж по причине переезда в другой город.

Дом площадью 600 кв. метров расположен на ул. Ютазинской в лесном массиве. Рядом находятся озеро Лебяжье, парк Урицкого и набережная Казанки, говорится в объявлении на сайте «Авито».

В доме имеется шесть гостевых номеров с санузлами и душевыми. Есть большой банкетный зал, кухня, комната для занятий теннисом, две сауны и два бассейна и т. д. Рядом со зданием расположена парковка на 15 машин. Гостевой бизнес в коттедже ведется уже 8 лет.

В этом месяце в Казани выставили на продажу гостиницу «МАНО» на ул. Чистопольской, 47а. Купить шестиэтажное здание в самом престижном районе города рядом с «Татнефть Ареной» предлагают за 1,3 млрд рублей ($17,7 млн).



Татьяна Демина