Новости общества

07:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани за 9 августа задержано 10 пьяных водителей и два водителя без прав

06:36, 10.08.2021
В Казани за 9 августа задержано 10 пьяных водителей и два водителя без прав
Фото: realnoevremya.ru

В Казани за 9 августа задержано 10 пьяных водителей и два водителя без прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

За прошедшие сутки произошло две аварии с пострадавшими — наезды на велосипедистов. Еще 79 аварий привели к материальному ущербу. Также инспекторами пресечено 40 нарушений со стороны электросамокатчиков.

Еще четыре человека доставлены в полицию по подозрению в совершении преступлений.

В выходные в Казани сняли на видео, как приклеенного скотчем парня возили на крыше авто.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также