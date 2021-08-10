В Казани за 9 августа задержано 10 пьяных водителей и два водителя без прав

В Казани за 9 августа задержано 10 пьяных водителей и два водителя без прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.

За прошедшие сутки произошло две аварии с пострадавшими — наезды на велосипедистов. Еще 79 аварий привели к материальному ущербу. Также инспекторами пресечено 40 нарушений со стороны электросамокатчиков.

Еще четыре человека доставлены в полицию по подозрению в совершении преступлений.

В выходные в Казани сняли на видео, как приклеенного скотчем парня возили на крыше авто.

Ольга Плешкова