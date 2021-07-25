В Казани за субботу произошло 4 ДТП с пострадавшими

За 24 июля в Казани произошло 51 ДТП, четыре из них — с пострадавшими (два столкновения, наезд на пешехода и наезд на велосипедиста), 47 — с материальным ущербом.



За субботу задержали 16 пьяных водителей, еще семь задержали, поскольку у них не было прав на управление автомобилем. В отделы полиции доставили пятерых водителей по подозрению в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 нарушений, сообщает ГИБДД города.

В Казани за 23 июля произошло шесть ДТП с пострадавшими (два столкновения, два наезда на пешеходов, наезд на велосипедиста и падение в автобусе). Еще 97 ДТП — с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко