В Казани за субботу произошло 4 ДТП с пострадавшими
За 24 июля в Казани произошло 51 ДТП, четыре из них — с пострадавшими (два столкновения, наезд на пешехода и наезд на велосипедиста), 47 — с материальным ущербом.
За субботу задержали 16 пьяных водителей, еще семь задержали, поскольку у них не было прав на управление автомобилем. В отделы полиции доставили пятерых водителей по подозрению в совершении преступлений.
Со стороны электросамокатчиков сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 нарушений, сообщает ГИБДД города.
В Казани за 23 июля произошло шесть ДТП с пострадавшими (два столкновения, два наезда на пешеходов, наезд на велосипедиста и падение в автобусе). Еще 97 ДТП — с материальным ущербом.
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