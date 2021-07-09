Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре сегодня вечером

Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погоды в пятницу вечером, 9 июля. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.

Сегодня с 17.45 и до 22.00 в Татарстане, в том числе и в Казани, прогнозируются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с. Локально возможен град.

Напомним, сегодня в республике объявили штормовое предупреждение: в субботу, 10 июля, с 7 часов утра до 22 часов вечера ожидается ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, завтра в Татарстане, в том числе в Казани, пройдут грозы, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, локально шквал до 24 м/с. Ожидается сильный дождь и град.

Татьяна Демина